Pandemi og ekstremvær har ført til dyrere kaffe

Det er flere grunner til at prisen på råkaffe har steget kraftig de siste månedene. Økte fraktpriser som følge av pandemien og valutasvingninger spiller inn.

– Men det mest utslagsgivende for dagens prisøkning er ekstremværet som rammet verdens største kaffeprodusent, Brasil, tidligere i år, opplyser Anders Thorén. Han er kommunikasjonssjef i kaffebrenneriet Löfbergs.

Rammet kafferegioner hardt

Brasil ble først rammet av tørke og deretter av frost. Ekstremværet rammet viktige kaffeplantasjer i delstaten Minas Gerais, der 70 prosent av Brasils arabicabønner produseres. Det førte til at store deler av innhøstingen ble ødelagt for mange av landets kaffedyrkere.

- Mange av disse bøndene er nå er i en utrolig tøff situasjon, sier Thorén.

Landbruksdepartementet i USA meldte allerede i sommer at årets produksjon av kaffe vil være lavere enn forbruket.

Selv om verdens nest største kaffeprodusent, Vietnam, kommer til å eksportere mer i år, gjør det ikke opp for den ekstremt dårlige avlingen i Brasil, fastslo departementet i juni.

Den globale oppvarmingen rammer kaffedyrkerne på mange måter. Kaffen må stadig plukkes høyere og høyere i terrenget. Det gjør at tilgangen på areal blir mindre.

Kunstig lav

Markedseksperter har advart om at prisen på kaffe lenge har vært kunstig lav. Mange kaffebønder rundt om i verden sliter i dag med at de ikke tjener noe særlig på å dyrke fram de magiske kaffebønnene.

For mange bønder vil derfor en prisøkning være viktig for å kunne fortsette å dyrke kaffeplantene.

Thorén understreker at de stigende prisene på råkaffe helt sikkert også vil føre til dyrere kaffe for forbrukerne.

Mer stabil produksjon

– Men på sikt kan det altså likevel være positivt, mener Thorén.

– Hvis kaffeprisen i butikkene øker med ti kroner per kilo, betyr det at du som forbruker må betale mellom 6 og 7 øre mer per kopp. Det har nok de fleste råd til, sier han og fortsetter:

Når prisen på kaffe stiger, fører det også til økt fortjeneste for kaffedyrkerne. Får de bedre betalt, kan de utvikle virksomhetene sine og være bedre rustet til å møte utfordringer i framtiden. Det vil føre til at tilgangen til god kaffe sikres, sier han.

Det igjen vil komme forbrukeren til gode.

– Vi er alle er tjent med at tilgangen på kaffe blir stabil og bærekraftig, sier Thorén.