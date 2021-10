Store demonstrasjoner mot økte drivstoffpriser i Ecuador

Det var urbefolkningsorganisasjon Conaie, som var sentrale i å velte tre presidenter mellom 1997 og 2005, som startet demonstrasjonene tirsdag.

Da ble 37 mennesker pågrepet og fem politibetjenter, en journalist og minst en demonstrant skadd, i det som er de største demonstrasjonene siden konservative Gullermo Lasso ble president i mai.

Store forstyrrelser

I fem av landets 24 provinser ble trafikken forstyrret tirsdag. Demonstrantene sverger å fortsette med protestene mot den nye regjeringens økonomiske politikk.

– Regjeringen har rotet det til med å dytte drivstoffprisene opp hele tida, sa demonstranten Dennis Viteri til nyhetsbyrået AFP.

Han og andre brukte jord, trestubber og brennende dekk til å blokkere en del av en hovedvei som forbinder hovedstaden Quito med nabolandet Colombia.

Ifølge myndighetene i landet var det onsdag også veisperringer i provinsene Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua og Chimborazo.

Avtale med IMF

Å redusere drivstoffsubsidier, noe regjeringen til tidligere president Lenin Moreno begynte med, er en av måtene Ecuador kan få ned forbruket i bytte mot flere lån fra Det internasjonale pengefondet IMF.

De økte prisene rammer imidlertid innbyggerne, som allerede har fått det vanskeligere under koronapandemien, hardt. Omtrent 47 prosent av landets innbyggere er nå å regne som fattige, og nesten en tredel står uten heltidsarbeid.

Lasso kunngjorde forrige uke at drivstoffprisene ville øke med 12 prosent. De har nesten doblet seg siden i fjor. Lasso lovet at dette ville være den siste økningen, men det roet ikke ned sinnet i et land som eksporterer olje, men likevel importerer mye av drivstoffet det bruker.