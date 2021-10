Israel tar imot vaksinerte turister fra november

Israel var det første landet i verden som i stor skala begynte å tilby en tredje dose. Siden sommeren har mer enn 3,9 millioner latt seg stikke for tredje gang.

Rundt månedsskiftet mellom august og september steg smittetallene til mer enn 10.000 nye tilfeller daglig, men tallet har siden falt til noen hundre.

Etter nedgangen har regjeringen kunngjort at tilreisende får innreise så lenge de kan vise fram et bevis på at de er blitt vaksinert innenfor det siste halvåret. I tillegg må de teste seg før de reiser til landet og etter ankomst.