Sunao Tsuboi overlevde Hiroshima – nå er han død

– Det var et hvitt, sølvaktig lyn, mintes Sunao Tsuboi under 70-årsmarkeringen atombombetragedien i japanske Hiroshima i 2015.

USA slapp 6. august 1945 den første av to atombomber over Japan. Andre verdenskrig var da allerede over i Europa. Den andre bomben ble sluppet over Nagasaki tre dager senere.

Anslagsvis 140.000 mennesker døde i Hiroshima, i tillegg til 39.000 i Nagasaki.

Store brannskader



En av dem som overlevde var altså dengang 20 år gamle Sunao Tsuboi.

Han så bomben, og løp. Uten klær. I tre timer, til bena ikke greide å bære ham mer, og han segnet om. Så tok han en stein og skrev «Tsuboi dør her» på bakken.

Han våknet ikke igjen på flere uker, så svak og skral at han måtte starte rehabiliteringen med å krype rundt på gulvet. Han hadde store brannskader på kroppen, som han måtte leve med hele livet.

– Jo mer jeg tenker på det, jo vondere blir minnene, sa Tsuboi til nyhetsbyrået AFP i 2015.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Voldsomme ødeleggelser: En mann med sykkel ved stedet der atombomben slo ned i Hiroshima 6. august 1945. Foto: U.S. Army Signal Corpsin / Reuters/NTB

Viet livet til kamp mot atomvåpen



Livet etter brukte japaneren til å kjempe mot atomvåpen. Det ble hans kall, i tillegg til jobben som matematikklærer.

Han hadde også en fremtredende rolle i Japans nasjonale organisasjon for atom- og hydrogenbombe-overlevende.

I 2016 møtte den da drøyt 90 år gamle Hiroshima-overleveren USAs president Barack Obama, da denne ble den første amerikanske presidenten til å besøke Hiroshima etter atombombe-angrepet.

Sunao Tsuboi døde lørdag av blodmangel (anemi), skriver BBC. Han ble 96 år gammel.