Baldwin kan bli siktet etter dødsulykken

Kamerasjef Halyna Hutchins ble drept da skuespiller Alec Baldwin avfyrte et rekvisittvåpen under arbeidet med westernfilmen «Rust» utenfor Santa Fe i New Mexico i forrige uke. Baldwin er også produsent for filmen.

– Vi utelukker ingenting. Alt ligger på bordet nå, inkludert eventuelle siktelser, sier statsadvokat Mary Carmack-Altwies, som presiserer at man ennå er tidlig i etterforskningen.

Hvem ga våpenet til Baldwin?



Etterforskningen omhandler i stor grad hva slags ammunisjon rekvisittvåpenet var ladd med, samt hvem som ga våpenet til Baldwin, sier Carmack-Altwies.

Senere onsdag holder politiet pressekonferanse om status i etterforskningen.

Det har snart gått en uke siden dødsulykken, som har sjokkert den amerikanske filmbransjen. Filmfotografen ble skutt i brystet, mens regissør Joel Souza, som sto bak henne, ble truffet i skulderen. Han ble utskrevet fredag, dagen etter den fatale skytingen.

Debatt i USA om sikkerhet på filminnspillinger

Våpenet, som skulle vært ladd med løsskudd, inneholdt i stedet et skarpt skudd, ifølge rettsdokumenter.

Dødsulykken har ført til en debatt i USA om sikkerhet på filminnspillinger. Det har kommet fram at flere produksjonsansatte forlot filmsettet kort tid før dødsulykken nettopp på grunn av det de mente var dårlig sikkerhetsforhold og arbeidsforhold.