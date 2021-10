En bakteriell kjønnssykdom som forårsaker blodige sår og blemmer på kjønnsorganer sprer seg på de britiske øyer.

– Sykdommen, som vi tidligere trodde var begrenset til områder som India, Brasil og Ny-Guinea sprer seg plutselig her, sier lege Shree Datta ved London-klinikken My Health Care, skriver Birmingham Mail.

De første symptomene

Sykdomsbildet ved Granuloma inguinale begynner misfarging på ytre kjønnsorgan og små knuter som gradvis øker i størrelse og omsider blir til store blødende sår, hvor den smittede står i fare for å utvikle infeksjoner. Sykdommen kan vokse til betydelig størrelse og medføre ødeleggelse av de ytre genitalia, skriver FHI.

Data fra Public Health England viser at det ble rapportert inn 18 tilfeller av sykdommen i Storbritannia i løpet av 2020. Til sammenligning ble det hovedoppslag da en person testet positivt i den engelske byen Southport for tre år siden, skriver Forbes magazine. I 2019, et år som ikke var preget av pandemi og nedstengning, var det 30 rapporterte tilfeller.

(Saken fortsetter under bildet).

Storbritannia ser en økt mengde tilfeller av sykdommen, til tross for at utelivet var stengt i store deler av 2020. Foto: Henry Nicholls / Reuters/NTB

Økt risiko for HIV-smitte

Nå frykter leger at sykdommen kan forårsake økt spredning av HIV, som smitter via blod og annen kroppsvæske som sæd og morsmelk.

– I tillegg til de forferdelige symptomene, så er det svært viktig å presisere at denne sykdommen er kjent for å medføre økt risiko for HIV-smitte, sier Datta.

Årsaken til at sykdommen betegnes som «kjøttetende» er måten sårene sprer seg på kjønnsorganene og forårsaker varige skader. Økt fare for HIV-smitte oppstår også ved tilfeller av andre kjønnssykdommer som forårsaker sårdannelse, slik som herpesvirus.

Ingen rapporterte tilfeller i Norge

I Norge har det ikke vært meldeplikt om tilfeller av denne sykdommen siden 2002. Man var pliktig å melde inn smittetilfeller i perioden 1993 til 2002, men ingen tilfeller ble registrert.





Overlege i seksjon for luft, blod og seksuell smitte ved FHI, Anne Olaug Olsen kan ikke se grunn til bekymring i Norge.







– Vi har all grunn til å berolige rundt dette, og ingen nye tilfeller er blitt rapportert inn til FHI, sier Olsen til ABC Nyheter.







Den sjeldne sykdommen, som oftere er å se i tropiske områder av verden, vil potensielt sett kunne utvikle seg til alvorlig sykdom dersom man ikke får behandling. Med riktig behandling med antibiotika vil sykdommen derimot kunne holdes i sjakk.