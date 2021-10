Den britiske dronningen tilbrakte sin første natt på sykehus på åtte år fra onsdag til torsdag i forrige uke.

Kvelden før, tirsdag 19. oktober, strålte hun som hun vertskap for politikere og næringslivsledere, inkludert statsminister Boris Johnson og Bill Gates, på Windsor Castle.

Så kom beskjeden om at 95-åringen motvillig var gått med på å roe ned og droppe en planlagt todagerstur til Nord-Irland.

Allerede en knapp uke etter siste oppdrag var hun tilbake igjen, og jobber hjemmefra. Tirsdag gjennomførte hun flere audienser via video fra Windsor Castle, mens gjestene var på Buckingham Palace.

Mye tyder på at hun nå prioriterer hardt når oppgaver og aktiviteter velges. Søndag uteble dronningen fra gudstjeneste, for første gang siden sommeren. Tirsdag kunngjorde Buckingham Palace at hun også melder avbud til klimatoppmøtet COP26 i Glasgow 1. november.

Dessuten har hun et 70-årsjubileum som dronning å feire i 2022.

Hemmelighold

Etter beskjeden om at dronningen måtte hvile i forrige uke, kom meldingen om at hun skulle ta noen foreløpige tester på sykehuset onsdag.

At sykehusbesøket hadde vart over natten, ble først bekreftet av Buckingham Palace torsdag kveld, over ett døgn etterpå. Bekreftelsen kom også etter at The Sun skrev at dronningen hadde overnattet kun av «praktiske grunner» – det var for sent å kjøre de 42 kilometerne tilbake til Windsor.

En rekke kongehuseksperter og kilder på innsiden har kommentert og reagert på at ikke kongehuset fortalte om overnatting med en gang.

– Buckingham Palace har ikke råd til et tillitsbrudd

Kongereporter Nicholas Witchell uttalte på BBCs frokostshow fredag at han er redd mediene ikke får presentert hele sannheten om dronningens helse. Han påpekte at journalistene stolte på meldingene fra Buckingham Palace.

Deretter stilte han spørsmål ved hvorvidt de nå kan ha tillit til Buckingham Palace.

Mens dronningen var på King Edward VII’s Hospital i London, vaiet det britiske kongeflagget The Royal Standard over Windsor Castle. Flagget skal signalisere hvor majesteten er, enten det brukes på biler, under offentlige besøk – eller når dronningen er hjemme.

Kongereporter Peter Hunt kalte det et «mislykket forsøk» på å dekke over sykehusoppholdet.

– Buckingham Palace har ikke råd til et tillitsbrudd, med alt de skal håndtere, påpeker han.

– Nyheten ble holdt tilbake



I en analyse skriver kongereporter for BBC, Sarah Campbell , at det er utfordrende for kongehuset å balansere hensynet til å gi offentligheten tilstrekkelig informasjon om monarkens helse, og samtidig ta hensyn til at personen Elizabeth har krav på privatliv.

– Det var derfor nyheten om at hun skulle til sykehus for undersøkelser, ble holdt tilbake, skriver Campbell.

Samtidig er dronningen statsoverhode, ikke bare i Storbritannia, men i ytterligere 15 land i Samveldet av nasjoner. Det innebærer et stort behov for å vite hvordan det faktisk går med henne. Interessen øker, desto eldre hun blir.

– Til tross for at hun tilsynelatende er ved god helse og fornøyd på de tallrike arrangementene hun har deltatt ved i det siste, kan det ikke stikkes under en stol at hun er 95 år gammel, påpeker Campbell.

Kilder nær dronningen sier til The Sunday Times at det er blitt for mye for dronningen den siste tiden. Framover skal hun hvile, trappe ned de offisielle oppgavene og alltid ha med seg et annet medlem av kongefamilien når hun skal ut og representere.

– Det har vært et konstant kjør

Dronningen var i isolasjon på Windsor Castle under pandemien og mistet ektemannen prins Philip i april. Hun skal ha et stort ønske om å være aktiv. Etter at hun kom hjem fra sitt årlige opphold på Balmoral i Skottland, har hun vært svært aktiv sosialt og offisielt.

Bare i oktober har hun deltatt ved minst 16 offisielle arrangement, fram til 20. oktober.

Mens prins Philip trakk seg tilbake fra offentlige oppgaver året han fylte 96 år, planlegges det for tiden for dronningens platinumjubileum neste år. 6. februar har hun vært dronning i ufattelige 70 år.

I tillegg til et fullpakket offisielt program, har dronningen fylt kalenderen med sosial omgang etter gjenåpningen.

– Det har vært et konstant kjør med lunsjer og middager med familie og venner, for dronningen liker ikke å spise alene, ifølge en kilde ved hoffet.

På toppen av alt det sosiale og offisielle skal dronningen være glad i å sitte opp til sent på kveld og se på TV, gjerne med selskap.

Diplomat og rådgiver

Å være lege for de kongelige har alltid vært en blanding av medisin og diplomati, sier professor i moderne historie, Elizabeth Hurren, ved Universitet i Leicester, til BBC.

Siden 1700-tallet har det å jobbe som kongens livlege vært like mye «psykologisk som diagnostisk», der de har tilbudt trøstende råd til personer som ikke har latt seg diktere.

Hurren sier forholdet mellom lege og monark var svært privat.

– De måtte betro seg til legen med de mest intime sidene av livet deres.

I tidligere tider ville monarken trolig har ønsket å holde eventuell sykdom skjult for hoffet for ikke å vise seg som svake eller sårbare. De måtte stole på full konfidensialitet fra legens side så ikke ryktene begynte å spre seg i kretsene rundt kongen eller dronningen.

Ifølge Hurren har dagens medier til en viss grad overtatt hoffets rolle som arena for rykter og spekulasjon.

Ønsker å feire

Dronning Elizabeth er kjent for ståpåviljen og for sin gode helse.

Da hun ble lagt inn over natten for en mageinfeksjon i 2013, 86 år gammel, var det første gang hun var innlagt på sykehus.

Siden da er det bare meldt om noen få forkjølelser og en rask operasjon for grå stær, der hun ble utskrevet samme dag.

12. oktober i år var første gang hun ble sett offentlig med stokk.

Kongeekspert Russel Myers har uttrykt forståelse for dronningens ønske om å være aktiv og komme seg ut og tilbake på jobb, etter et tøft år.

– Restriksjonene er hevet for medlemmer av kongefamilien, og alle er på vei tilbake på jobb.

Men alle trenger en hvil innimellom, dronningen også.

– Hun er utkjørt. Jeg er utslitt bare etter å ha lest alt hun har drevet med, sier Myers.

