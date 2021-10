China Telecom kastes ut av USA

FCC skriver i en uttalelse at den kinesiske regjeringens rolle som eiere og dens innflytelse over selskapet innebærer en «betydelig» risiko for at det kan utnyttes til spionasje og «annen skadelig virksomhet» i USA.

China Telecom, som har hatt drift i USA i nesten 20 år, beordres dermed til å avslutte virksomheten innen 60 dager.

– Å fremme nasjonens sikkerhet er en essensiell del av kommisjonens ansvar for å fremme folkets interesse, og dagens grep er i tråd med den oppgaven, heter det i uttalelsen.

Nyhetene tok børsen i Hongkong gikk kraftig ned etter åpning onsdag morgen. China Telecom er Kinas største fastnettleverandør som tilbyr internettforbindelse.