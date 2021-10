USA vil inkludere Taiwan mer i FN

– Taiwan har ikke fått muligheten til å bidra til FNs innsatser. Vi oppfordrer alle medlemsland til å bli med og støtte Taiwans deltakelse i FN-systemet og i det internasjonale samfunnet, heter det i en uttalelse fra Blinken.

Han viser til at Taiwan stenges ute fra møtevirksomhet i Den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO og Verdens helseorganisasjon WHO, og påpeker at Taiwan er blitt hyllet for en pandemihåndtering i «verdensklasse» og at flere titall millioner er innom Taiwans flyplasser årlig.

Uttalelsen er i tråd med det som lenge har vært USAs utenrikspolitikk, men kommer mens spenningen rundt Taiwan har tiltatt. Tidligere i oktober var rekordmange kinesiske kampfly inne i landets luftforsvarssone.

I forrige uke sa president Joe Biden at USA var klare til å forsvare Taiwan fra kinesisk invasjon, men kommentarene ble raskt dementert etter at Kina umiddelbart advarte USA om å opptre og uttale seg med største forsiktighet om Taiwan.

Kina anser Taiwan, øya nasjonalistene som tapte borgerkrigen i 1949, flyktet til, som del av sitt territorium og sverger å ta tilbake kontroll over øya, om nødvendig med makt.

Kina har vetomakt i Sikkerhetsrådet og bruker innflytelsen sin til å forhindre at Taiwan på noe vis får legitimitet i FN.

Kun 14 nasjoner, 13 utviklingsland og Vatikanstaten, har offisielle diplomatiske relasjoner med Taiwan.