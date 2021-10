Senatskomité går inn for tiltale mot Bolsonaro for koronahåndteringen

En senatskomité har godkjent en rapport der det anbefales at det tas ut tiltale mot Brasils president Jair Bolsonaro for koronahåndteringen. Den gir ham mye av skylda for rundt 300.000 av landets 600.000 koronarelaterte dødsfall. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB Foto: NTB