Australia setter mål om nullutslipp innen 2050

– Australiere ønsker en 2050-plan for netto nullutslipp som gjør det rette med tanke på klimaendringene og sikrer framtida deres i en verden som endrer seg, sa Morrison.

Morrison har vært under økende press for å sette mer ambisiøse klimamål. Australia er blant landene med størst CO2-utslipp per innbygger.

Kunngjøringen kommer noen dager etter at FNs generalsekretær António Guterres sa at den nåværende klimasituasjonen er å ligne med en «enveisbillett til katastrofe», og like før FNs klimakonferanse COP26.

Konferansen starter 31. oktober og varer til 12. november.