Wuhan Marathon utsatt – smittefrykt før OL

Wuhan ble verdenskjent som det første stedet coronaviruset slo til før det senere spredte seg verden rundt. Søndag skulle det ha blitt arrangert maratonløp der, men kort tid før start kom meldingen om at arrangøren utsetter løpet.

Kina registrerte 26 nye smittetilfeller søndag. Landet bruker en slå ned-strategi overfor viruset, noe som gjør at selv beskjedne smittetall møtes med strenge tiltak.

Maratonløpet blir utsatt for ikke å bidra til mer smittespredning. Også neste helgs Beijing Marathon står i fare, melder Beijing Daily.

OL i Beijing starter 4. februar og arrangøren har uttalt at coronapandemien og Kinas nulltoleranse for smitte skaper bekymringer under 100 dager før lekene.