Drapet på den 19 år gamle rapperen Nils Grönberg, mer kjent som Einár, har sjokkert Sverige. Drapet antas å være koblet til gjengkriminalitet, noe som kan bety at vitner ikke våger å snakke med politiet.

Politiet hadde søndag morgen ingenting nytt å fortelle om etterforskningen, bortsett fra at de skal gjennomgå resultatene så langt.

– Vi banket på dører i går, og vi kommer til å gjennomgå resultatet av det. Trygghetsarbeidet ute i området med kontakt med mennesker fortsetter i dag også, sier politiets pressetalsperson Carina Skagerlind.

– Det er litt lokket på nå, slik at etterforskerne kan jobbe på ordentlig, sier hun.

Grönberg ble skutt og drept i et boligområde sør Stockholm torsdag kveld. Politiet har tidligere oppgitt at øyenvitner har sagt at de så en eller to personer løpe fra stedet etter at skuddene falt.