Nord-Irland-samtaler fortsetter i London

En forhandlingsdelegasjon fra EU-kommisjonen drar til London tirsdag for å delta i det den britiske regjeringen lørdag kaller «flere dager med intense diskusjoner».

Deretter møtes Storbritannias brexitminister David Frost og EU-kommisjonens visepresident og brexitutsending Maros Sefcovic i slutten av uken for å gjennomgå fremgangen så langt.

Samtalene som har funnet sted de siste dagene har vært konstruktive, men det er fortsatt betydelig avstand mellom partene, opplyste den britiske regjeringen lørdag.

Den såkalte Nord-Irland-protokollen har skapt problemer for handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

Nord-Irland var den største verkebyllen under de flere årene med forhandlinger etter at Storbritannia stemte for å forlate EU i 2016. Regionen er en del av Storbritannia, men samtidig tett knyttet til EU-medlemmet Irland i sør. Langfredagsavtalen fra 1998 krever at grensen mellom Nord-Irland og Irland skal holdes åpen.

EU-kommisjonen tilbød seg tidligere denne måneden å lempe på grensekontrollen til Nord-Irland i håp om å dempe striden med Storbritannia.

Storbritannia har truet med å slå en strek over avtalen som ble inngått med EU, som sikret at Nord-Irland forble en del av EUs indre marked da britene forlot unionen.