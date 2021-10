Mindre press på kinesiske skolebarn

Reformen skal bidra til at skoleelevene opplever mindre press, melder statlige medier lørdag. Lokale myndigheter blir bedt om å følge bedre med slik at de reduserer byrden som elever lider under i form av hjemmelekser og undervisning utenom skoletid.

Også foreldre blir bedt om å bidra ved å sikre barna sine nok hvile, underholdning og fysisk aktivitet for å øke evnen til å lære.

Regjeringen i Beijing har de siste månedene vedtatt flere lover som skal hindre at kinesiske barn driver med aktiviteter som regnes som skadelige for deres utvikling. Blant annet har spillselskapene kun lov å tilby dataspill til mindreårige tre timer i uka.

Myndighetene har også vedtatt at private utdanningsinstitusjoner må drive uten fortjeneste.