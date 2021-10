Medier: Fransk eks-politiker siktet for terror

Planen skal ha gått ut på å angripe flere andre mål, deriblant en frimurerlosje, journalister og flere kjente personer, opplyser ikke navngitte kilder med nær kjennskap til saken. I alt tolv personer er mistenkt, skriver France 24 og flere andre medier.

Ifølge en ikke navngitt kilde ble Rémy Daillet-Wiedermann (54) og hans 67 år gamle sekretær varetektsfengslet tirsdag. Nyhetsbyrået AP melder at Daillet ble siktet for terror fredag.

Gruppa han skal tilhøre, blir omtalt som «Honneur et nation» (Ære og nasjon).

Daillet er en kjent konspirasjonsteoretiker som tidligere er blitt siktet for å ha bortført ei jente fra Frankrike til Sveits. Bortføringen skjedde på vegne av jentas mor, som hadde mistet omsorgen for datteren. I forbindelse med den saken ble han pågrepet i juni og varetektsfengslet.

Jenta ble funnet i Sveits, men under etterforskningen ble det oppdaget at bortføringen involverte mange personer som var satt under overvåking som følge av høyreekstreme holdninger.

Daillet reiste selv til Malaysia, men ble tvangsreturnert til Frankrike i juni og pågrepet ved ankomst.

Han skal også ha også tatt til orde for at den franske regjeringen bør styrtes, ifølge en kilde.

Daillets advokat, Jean-Christophe Basson-Larbi, kaller sin klient for en politisk fange. Ifølge advokaten har Daillet kun oppfordret til en fredelig slutt på landets nåværende politiske system.

Daillet har tidligere tatt til orde for et forbud mot munnbind, og han mener at 5G-nettverk bør ødelegges, ifølge videoer.