FN stanser flyginger til Tigray

Bakgrunnen for beslutningen er det etiopiske luftforsvarets siste bombeangrep mot Tigray, opplyser FN-talsmann Stephane Dujarric.

FN har til nå hatt to ukentlige flygninger med humanitært personell til Tigray. Det var elleve humanitære ansatte om bord på flyet.

Fredagens bombeangrep var det femte mot regionhovedstaden Mekele denne uken.

Det var regjeringen selv som varslet om det siste angrepet fredag, som ifølge talskvinnen Billene Seyoum var rettet mot et treningssenter som brukes av Tigray-folkets frigjøringsgruppe (TPLF). Hun kalte TPLF en terrororganisasjon og sa at senteret også ble brukt av TPLF som et nettverk for angrep.