Tysk soldat pågrepet for å ha hamstret radioaktivt materiale

Strontium-90, fra en så langt ukjent kilde, er funnet skjult på eiendommen hans, uttalte en talskvinne for påtalemyndigheten i Frankfurt fredag. Hun har ikke oppgitt hvor stor mengde det er snakk om.

Stoffet kan brukes til sivile formål i medisin og industri, men finnes også i avfall fra kjernekraftanlegg.

En eksisterende siktelse mot mannen er nå utvidet til å omfatte ulovlig oppbevaring av radioaktivt materiale, opplyser påtalemyndighetens kontor.

Det var under en aksjon mot mannens eiendom i Aldenhoven i distriktet Düren i delstaten Nordrhein-Westfalen 12. oktober at politiet fant et gjemmested med skytevåpen, granater, håndgranater og miner.

Ifølge forsvarsdepartementet stammer ikke våpnene fra forsvarets lager, men det ble funnet graderte dokumenter i mannens besittelse som nå undersøkes, opplyser departementet. Spiegel skrev fredag at mesteparten av våpnene kan spores til tidligere østblokkland.

Politiaksjonen ble satt i gang etter at en pakke med lyddempere ble stanset av tollere på flyplassen i Frankfurt. 32-åringen, som nå sitter i varetekt, ville sende lyddemperne til USA, ifølge politiet.