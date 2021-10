Kamerasjef Halyna Hutchins ble drept da skuespiller og produsent Alec Baldwin avfyrte et rekvisittvåpen under arbeidet med westernfilmen «Rust» utenfor Santa Fe i New Mexico torsdag.

Rettsdokumenter viser at politiets etterforskere nå konsentrerer seg om spesialisten som hadde ansvar for våpenet – samt innspillingslederen som ga det til Baldwin.

Tre tidligere medlemmer av filmteamet forteller til New York Times lørdag at våpen ble avfyrt ved et uhell to ganger 16. oktober. Det førte til en klage til sjefen om sikkerhetsrutinene på filmsettet, ifølge kildene, som ikke vil bli navngitt.

Forlot innspillingen

De tre er blant flere arbeidere som forlot innspillingen bare timer før skytingen fordi de var frustrerte på grunn av dårlige arbeidsforhold.

Også Los Angeles Times har skrevet om problemene som skal ha preget innspillingen. Arbeiderne skal blant annet ha klaget over lange dager, og en kilde oppgir også at sikkerhetsregler rundt våpenhåndtering ikke ble fulgt. Allerede for en uke siden skal en kameramann ha klaget over den dårlige sikkerheten.

Skarpt ladd

Produksjonen av lavbudsjettfilmen «Rust», som Baldwin også er produsent for, er midlertidig stanset som følge av hendelsen. Filmingen skulle fortsatt til ut i november.

Alec Baldwin fikk det dødelige våpenet av innspillingslederen, som var uvitende om at rekvisittvåpenet var skarpt ladd, ifølge en ransakingsordre som er innlevert til en domstol i Santa Fe.

Ingen pågrepet eller siktet

Filmfotograf Hutchins ble skutt i brystet, mens regissør Joel Souza, som sto bak henne, ble truffet i skulderen. Han ble utskrevet fredag, dagen etter den fatale skytingen.

Våpenet, som skulle vært ladd med løsskudd, inneholdt i stedet et skarpt skudd, ifølge rettsdokumentene fra sheriffens kontor.

Ingen er pågrepet eller siktet, og etterforskningen pågår.

– Uvitende

Ifølge rettsdokumentene skal innspillingslederen ha ropt «cold gun» da han ga våpenet til Baldwin. Uttrykket betyr at et våpen ikke inneholder skarp ammunisjon.

Like etter avfyrte Baldwin våpenet. Kameraer skal ha vært satt opp, men det er uklart om scenen ble filmet.

Politiet ønsker nå å finne ut om videomateriale eller mobilbilder kan kaste lys over hendelsen. De vil også undersøke kostymet til Baldwin og alt av våpen og ammunisjon på filmsettet.

– Det finnes ikke ord for å beskrive sjokket og sorgen etter den tragiske ulykken som tok livet av Halyna Hutchins, en kone, mor og vår dypt beundrede kollega, tvitret Baldwin fredag.

– Hjertet mitt er knust når jeg tenker på hennes mann, sønnen deres og alle som elsket Halyna, sa 63-åringen.

Stigende stjerne

Hutchins, som var kamerasjef under innspillingen, er utdannet ved American Film Institute og arbeidet med flere kortfilmer før hun ledet fotograferingen av actionfilmen «Archenemy» i 2020.

Hutchins var spådd en lysende framtid i filmbransjen. Opprinnelig kom hun fra Ukraina, der hun studerte journalistikk.

Filmproduksjoner har vanligvis strenge regler for bruk av rekvisittvåpen, men det har også skjedd ulykker før.