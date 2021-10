FN-fly måtte avbryte landingen under etiopisk flyangrep i Tigray

Det er fjerde dag på en uke at Etiopia gjennomfører flyangrep mot Mekele, og det er to hjelpearbeidere som opplyser at FN-flyet måtte avbryte landingen.

Dersom FN-flyet ble hindret med overlegg, representerer det en alvorlig opptrapping av skremselstaktikken som den etiopiske regjeringen har tatt i bruk mot hjelpearbeidet.

Regjeringen har de siste månedene anklaget hjelpearbeidere for å støtte styrkene til Tigray-folkets frigjøringsgruppe (TPLF), og i forrige måned ble sju FN-tjenestemenn utvist.

Myndighetene har også utsatt hjelpearbeidere på FN-fly for grundig ransaking, og FN anklager Etiopia for å ha innført en humanitær blokade av Tigray, der det bor 5 millioner mennesker.

Det var regjeringen selv som opplyste om det siste angrepet fredag, som ifølge talskvinnen Billene Seyoum var rettet mot et treningssenter som brukes av TPLF.

Hun kalte TPLF en terrororganisasjon og sa at senteret også ble brukt av TPLF som et nettverk for angrep.

Mandag gjennomførte Etiopia to flyangrep på Mekele, som ifølge FN kostet tre barn livet. Onsdag ble åtte personer såret da et våpenlager i byen Agbe ble angrepet, og torsdag var det også et angrep som imidlertid ikke kostet noen livet.

Det internasjonale samfunnet har fordømt regjeringens flyangrep mot Tigray.