Fire døde i kraftig høststorm i Europa

I Wroclaw vest i Polen ble en varebil tatt av et kraftig vindkast og blåst av veien. Sjåføren døde. En bygningsarbeider døde da vinden veltet en vegg som var under oppussing, mens to personer døde da et tre falt ned over bilen de satt i.

I hovedstaden Warszawa ble en kvinne skadd da en murvegg raste sammen.

Uværet traff land i Bretagne nordvest i Frankrike onsdag. Der påførte stormen, som i landet fikk navnet Aurore, skader på bygninger, og den veltet trær. Rundt 250.000 husstander var uten strøm torsdag morgen. På kvelden sto fortsatt 40.000 husstander uten strøm.

Trær falt ned over jernbanelinjer i Frankrike, Tyskland og Nederland, og vinden rev løs hustak. I Belgia mistet et fotballstadion i Antwerpen deler av taket.

I Nederland ble fire personer skadd av små tornadoer som dannet seg. En tornado gjorde materielle skader nær havnebyen Kiel i Tyskland.

I Frankrike hadde Aurore en hastighet på opptil 48,6 meter i sekundet. Da stormen nådde Tyskland, der den fikk navnet Ignatz, var vindhastigheten redusert noe til rundt 27,8 meter i sekundet. Rundt 50.000 husstander i den østlige delen av Tyskland mistet strømmen.

I Tsjekkia var 270.000 boliger uten strøm. Også der hadde trær falt over veier og jernbanelinjer.

Den sørlige delen av England ble også rammet av kraftig regnvær og vind, og der ble det utstedt advarsler om oversvømmelser.