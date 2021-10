Operasjonen ble utført 25. september etter godkjennelse fra familien til en hjernedød personen som var tilkoblet en pustemaskin.

En nyre fra en genetisk modifisert gris ble koblet til blodårene øverst på mannens ene legg, slik at legene kunne observere det nye organets funksjon.

Eksperimentet varte i to dager. Da ble nyren koblet fra, og mannen døde.

– Nyren gjorde det den skulle, og det er å fjerne avfallsstoffer og produsere urin, sier Robert Montgomery til AFP. Han er sjef for transplantasjonsinstituttet ved New York-universitetet Lagone.

En genetisk modifisert gris som har en nyre som ikke blir frastøtt i et menneske. Foto: AP / NTB Foto: AP

Det helt avgjørende var at nyren klarte å redusere nivået av kreatininmolekyler, en nøkkelindikator på en fungerende nyre. Dette var svært høyt i pasienten før eksperimentet.

Montgomery utførte den to timer lange operasjonen sammen med flere kolleger.

Den hjernedøde mannen hadde ønsket å bli organdonor, og familien ble svært skuffet da de fikk beskjed om at han ikke var egnet. De fant imidlertid trøst i å ha deltatt i et eksperiment til fremme av medisinsk forskning.

Tidligere forsøk har vist at nyrer fra griser har fungert i primater andre enn mennesker. Dette er første gang koblingen er gjort med et menneske.

Grisen er tatt fra en flokk som er genetisk modifisert for å undertrykke et gen som produserer et spesielt sukkerstoff som ellers ville ha utløst en sterk immunrespons og blitt frastøtt av et menneske.