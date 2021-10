Sykepleiere skal ha blitt skutt under protest i Eswatini

Styrkene skal ha skutt med skarpt for å bryte opp demonstrasjonen mot kong Mswati III.

Protesten fant sted onsdag, samme dag som kongedømmet stengte internett. Det var fortsatt stengt torsdag.

Ifølge Swazilands demokratiske sykepleierforbund ble sykepleiere og andre arbeidere møtt av et stort antall politi og soldater da de samlet seg i en park for å demonstrere.

– De ble splittet opp på brutalt vis og spredt utover hovedstaden. Da de løp, ble de skutt med skarp ammunisjon, opplyser forbundet.

I alt 30 helsearbeidere har fått behandling for skader, hvorav fire må opereres.

Protestene mot det autoritære regimet har spredt seg til stor deler av Eswatini, som tidligere var kjent som Swaziland. Onsdag ble over 80 mennesker skadd.

Kong Mswati er styrtrik, har 15 koner og har absolutt makt i ett av verdens fattigste land. To tredeler av befolkningen lever i fattigdom, og en firedel av den voksne befolkningen er hivsmittet.

Den siste runden med protester har vart i over to uker. Studenter, offentlig ansatte og transportarbeidere har gått i front. De krever demokrati og at kongen gir fra seg makt.

Siden juni har minst 29 mennesker blitt drept i det som er den verste uroen som noensinne har rammet landet.