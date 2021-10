Rapporter: Helseproblemer knyttet til global oppvarming øker

De årlige rapportene til det medisinske tidsskriftet Lancets prosjekt «Countdown» ser på 44 helseindikatorer som kan knyttes til klimaendringene, blant dem sult, smittsomme sykdommer og dødsfall under hetebølger.

– Økende temperaturer har konsekvenser, sier en av medforfatterne, professor Kristie Ebi ved Washington-universitetet, til AP.

De to rapportene – en om USA og en med et globalt perspektiv – trekker fram flere bekymringsfulle utviklingstrekk. Blant dem er at sårbare personer kan bli mer utsatt for farlig hete, og flere sykdommer kan blomstre opp ved kystlinjen som følge av høyere temperaturer.