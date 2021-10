Pandemien fører flere barn ut i væpnede konflikter i Sahel

Rapporten er laget av Migration Studies and Research Group på oppdrag fra Redd Barna. Den viser at barn som lever i Sahel-regionen nå står i langt større fare for å bli ulovlig rekruttert av væpnede grupper. En av årsakene er at barna har vært uten skole i snart to år på grunn av pandemien.

– De væpnede gruppene fører nå en mer bevisst og kalkulert rekrutteringsstrategi. De lover for eksempel barna telefoner, motorsykler og penger, heter det i pressemeldingen fra Redd Barna. Det fører til at et alarmerende høyt antall barn lar seg lokke. Nøyaktig hvor mange barn som er rekruttert har ikke studien noe svar på.

Felles for de fleste barna som rekrutteres er at de har droppet ut av skolen eller ikke har tilgang til skole. Barn helt ned i sjuårsalderen rekrutteres for å samle etterretning om sine lokalsamfunn, heter det i rapporten.

Søker beskyttelse

Intervjuer med tidligere barnesoldater som er utført 23 steder i regionen, viser at mange barn blir med i gruppene fordi de søker beskyttelse og sikkerhet. Noen ønsker også å oppfylle det de oppfatter som en religiøs plikt.

21 år gamle «Abdou» begynte i en væpnet gruppe i Burkina Faso da han var barn. Abadou er bare et kallenavn for å beskytte ham.

– I over fire år var jeg med i den væpnede gruppen. Jeg ble med dem fordi jeg ikke gikk på skole eller jobbet. De var mitt eneste alternativ, sier han. «Abadou» forteller at han ble kjent med gruppen på religiøse møter.

Gruppen hadde behov for motiverte mennesker, og de så etter barn og unge voksne i alderen 15–25 år, forteller han.

Ble straffet for alt

I Niger forteller 22 år gamle «Mouhamadou» at han var tilsluttet en væpnet gruppe i tre år. Han ble med i gruppen etter at venner hadde fortale ham om den.

– Jeg ble med av to grunner: Det første var at jeg ville drive jihad for religionen min. Den andre var at de lovte å betale meg og at jeg etter hvert kunne bli embetsmann, forteller han.

– Men jeg innså fort at det ikke var det livet jeg ønsket meg: Barn ble straffet for alt – fra forræderi til den minste feil. Barn ble nektet mat, låst inn på fremmede steder eller ble drept – alt ettersom hvilken feil de hadde begått, forteller han.

– Det er sant at du kan tjene penger i gruppa. Men hva skal du bruke dem til, legger «Mouhamadou» spørrende til.

Desperat situasjon

Redd Barna har vært til stede i Sahel siden begynnelsen av 1980-tallet. Organisasjonen advarer om at pandemien nå har skapt en enda vanskeligere og mer desperat situasjon for barna i regionen. Risikoen for at både gutter jenter blir rekruttert av militante grupper har derfor økt. Slik rekruttering er både brudd på barns rettigheter og folkeretten.

Organisasjonen er også svært bekymret for verdens manglende respons for å hjelpe barn i regionen. Over 1,4 millioner mennesker er fortsatt drevet på flukt i regionen, over halvparten av dem er under 15 år.

Redd Barna-sjef Eric Hazard ber myndighetene i Sahel-regionen og det internasjonale samfunnet til å forplikte seg til å finansiere barns utdannelse og beskytte dem mot ulovlig rekruttering.

– Vold og fattigdom truer sikkerheten til millioner av barn i Burkina Faso, Mali og Niger. Barn i regionen står overfor en alvorlig krise. De trenger beskyttelse og de trenger tilgang til utdanning, sier han.

Skolegang gir beskyttelse

Over 4.000 skoler er stengt i regionen på grunn av pandemi og usikkerhet, forteller Hazard.

Likevel er bare 11 prosent av de til sammen 200 millioner dollarene som trengs for å svare på krisen skaffet til veie.

– Før pandemien var åtte millioner barn uten skolegang på grunn av vold og usikkerhet. Jo lenger barna er borte fra skolen, jo større fare løper de for å bli tvangsrekruttert. Mulighet til å gå på skole gir barn økt beskyttelse – et trygt sted å være, understreker Hazard.