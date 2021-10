Evergrande-aksjen ned 10 prosent

Evergrande Group-aksjen falt 10,5 prosent da børsen åpnet i Hongkong torsdag morgen.

Fallet kom etter at eiendomsgiganten hadde kunngjort at et planlagt salg på 50,1 prosent av aksjene i konsernets selskap Evergrande Property Services Group, ikke ble noe av. Det Hongkong-baserte eiendomsselskapet Hopson Development Holdings skal ha vært den potensielle kjøperen.

Hopson-aksjen steg 5 prosent etter kunngjøringen, mens aksjene i Evergrande Property Services falt 4,5 prosent.

Handelen med det kinesiske eiendomsselskapets aksjer i Evergrande Group og Evergrande Property Services Group ble suspendert 4. oktober på grunn av frykt for at det kunne misligholde sin enorme gjeld.

Markedet har fryktet at en konkurs i det gjeldstyngede selskapet skal kunne destabilisere hele Kinas økonomi.

Hang Seng-indeksen på Hongkong-børsen falt 0,28 prosent da den åpnet torsdag. I Fastlands-Kina steg Composite-indeksen på Shanghai-børsen 0,08 prosent, mens Composite-indeksen på landets børs i Shenzhen lå uendret.

I Japan falt Nikkei-indeksen 0,50 prosent da handelen startet, mens den bredere Topix-indeksen startet dagen med en nedgang på 0,27 prosent.