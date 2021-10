FNs sikkerhetsråd advarer om risiko for forverring i Jemen

– Medlemmene i Sikkerhetsrådet gir uttrykk for dyp bekymring knyttet til den skrekkelige humanitære situasjonen, inkludert langvarig sult og økende risiko for storstilt matmangel, står det i uttalelsen som Sikkerhetsrådet enstemmig stilte seg bak natt til torsdag norsk tid.

I uttalelsen understreker de 15 medlemslandene i Sikkerhetsrådet behovet for nedtrapping fra alle parter.

Sikkerhetsrådet krever umiddelbar våpenhvile i hele Jemen, og ber om slutt på eskaleringen som houthi-bevegelsen står bak i den strategisk viktige byen Maarib. Rådet ber også Jemens regjering om å tilrettelegge for jevnlige anløp med drivstoff til havnebyen Hodeida, og rådet ber begge parter sikre at drivstoff når uhindret fram til alle deler av landet slik at nødvendige varer og humanitær hjelp kan leveres.

– Sikkerhetsrådet fordømmer også rekruttering og bruk av barn, og seksuell vold, i konflikt, står det i uttalelsen.

FNs sikkerhetsråd gjentar også bekymringen knyttet til oljetankskipet Safers miljørisiko. Skipet ligger ankret opp utenfor kysten ved Hodeida og har i flere år stått i fare for å synke eller eksplodere. Houthiene har ansvaret for situasjonen ved at de nekter å la FN gjennomføre en vurdering av skipets tilstand, står det i uttalelsen.

Houthi-militsen og regjeringsstyrker har siden 2014 kriget mot hverandre i det fattigste landet på den arabiske halvøya.