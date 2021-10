Uriks-spesial: Rapport: Hjemvendte syrere utsatt for grove overgrep

– De rystende fortellingene om tortur, forsvinninger og mishandling som hjemvendte flyktninger har måttet utholde, bør gjøre det helt klart at Syria ikke er trygt for retur, sier HRW-gransker Nadia Hardman.

Organisasjonen publiserte onsdag en 70 sider lang rapport , som har fått tittelen «Våre liv er som døden: Retur av syriske flyktninger fra Libanon og Jordan».

Rapporten baserer seg på intervjuer med 65 personer, blant dem både returnerte flyktninger og familiemedlemmer. Blant disse er det dokumentert 21 pågripelser eller fengslinger uten lov og dom, 13 tilfeller av tortur, 3 bortføringer, 5 utenomrettslige drap, 17 tilfeller av forsvinninger og 1 tilfelle av seksuell vold.

Økonomi i ruiner

Blant landene som mener det er trygt å returnere flyktninger til Syria, er Danmark. Deres vedtak er blitt sterkt kritisert internasjonalt.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fastholder på sin side at Syria er utrygt og vil kun tilrettelegge for frivillig retur av enkeltpersoner, ikke tvangsretur av hele grupper av syrere.

Hardman understreker at den økonomiske situasjonen i Syria også gjør det umulig for mange å reetablere seg hjemlandet.

– Omfattende brudd på eiendomsrettighetene og andre økonomiske vanskeligheter betyr også at en bærekraftig retur er umulig for mange, sier hun.

Krigen i Syria har lagt store deler av landet i ruiner og ødelagt økonomien. Ni av ti syrere lever i ekstrem fattigdom, og mange er nå tvunget til å ta opp lån for å overleve.

FN-topp besøkte Syria

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, ba denne uken verden om å yte mer humanitær hjelp til Syria, deriblant til dem som har valgt å vende hjem.

I helgen var han på et todagers besøk til Syria, der han møtte familier som har vært flyktninger i Libanon eller internt fordrevet i Syria.

– De snakket om flere år med lidelser, og de er utmattet, sa Grandi, som forteller at familiene nå bor i hus med store materielle skader, og at de mangler vann og strøm.

– De trenger fortsatt skoler, og sykehus, og de trenger noe å leve av. Dette er et humanitært imperativ, sier Grandi.

Oppfattes som illojale

I flere områder av Syria har det ikke vært krigshandlinger siden 2018, men både HRW, Amnesty , journalister og FNs granskningskommisjon for Syria har dokumentert grove overgrep mot hjemvendte flyktninger.

Flere har fortalt til HRW at de blir beskyldt for illojalitet eller «terrorisme» fordi de valgte å flykte fra Syria.

– Ingen vil være trygge i Syria før sikkerhetstjenestene slutter å terrorisere mennesker, sier en 38 år gammel syrisk flyktning i Libanon som reiste tilbake til hjembyen Quneitra sørvest for Damaskus.

I september kom Amnesty med en rapport som også dokumenterte at tortur og voldtekter mot hjemvendte syrere. Andre er blitt bortført uten at familiene deres har hørt fra dem siden.

«Mens flere land, deriblant Danmark, Sverige og Tyrkia, begrenser beskyttelsen og legger press på flyktninger fra Syria for å få dem til å reise hjem, er de rystende vitnesbyrdene i Amnesty Internationals rapport bevis for at det ikke er trygt å vende tilbake til noen del av Syria», skriver organisasjonen, som mener at alle land som returnerer syrere, overser «de forferdelige realitetene på bakken» med vitende og vilje.

Presser flyktninger bort

HRW peker på at flere av Syrias naboland har vedtatt lover og regler som gjør flyktningenes liv vanskeligere, i et forsøk på å presse dem hjem. Riving av boliger, portforbud og utvisning av flyktninger fra lokalsamfunn er blant tiltakene i Libanon.

I Jordan er arbeid i flere bransjer kun forbeholdt jordanske statsborgere. Det gjør det vanskelig å finne et levebrød, og kun 2 prosent av flyktningfamiliene i Jordan har nok midler til å skaffe seg nok mat.

Likevel er det ifølge HRW ikke noen vesentlig økning i antall flyktninger som vender hjem frivillig fra Jordan og Libanon. De som drar, er ofte under ekstremt press samtidig som de har lite informasjon om forholdene i hjemlandet.

Store interne kriser

I begynnelsen av krigen ønsket begge land syriske flyktninger velkomne, men etter hvert har fordommene og uviljen mot syrerne økt. De to landene har til sammen tatt imot bortimot 3 millioner flyktninger, og mange syrere har fungert som billig arbeidskraft mens landenes egne borgere sliter med å finne arbeid.

Libanon gjennomlever for tiden en av verdens verste økonomiske kriser noensinne, samtidig som det er frykt for økt sekterisk vold.

HRW mener at det er verdens giverland som må fullfinansiere de humanitære programmene for syriske flyktninger både i Jordan, Libanon og andre naboland.

Ber danskene om U-sving

Så lenge det ikke finnes troverdig informasjon om hva som vil møte de syriske flyktningene når de kommer hjem, må alle land regne Syria som utrygt, mener HRW, som spesielt ber Danmark om å omgjøre sin beslutning.

– Ikke noe land bør tvinge flyktninger til å returnere til Syria så lenge den syriske regjeringen begår omfattende menneskerettighetsbrudd. Etter ti år risikerer hjemvendte flyktninger fortsatt å bli forfulgt av den samme regjeringen som de flyktet fra, sier Hardman.