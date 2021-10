Kritisk coronasituasjon i Romania

Tirsdag ble det registrert 18.863 nye coronasmittede og 574 coronadødsfall. Dette er første gang med over 500 dødsfall på én dag.

Myndighetene sliter med å få vaksinert befolkningen, og Romania er et av EU-landene med færrest vaksinerte. Bare 34 prosent av befolkningen er fullvaksinert, og kun Bulgaria har en lavere andel.

Helsevesenet i Romania er overbelastet, og over 1.800 coronapasienter er innlagt på intensivavdelinger. I forrige uke ble en rekke coronapasienter sendt til Ungarn for behandling.

President Klaus Iohannis har kalt situasjonen «et nasjonalt drama av forferdelige proporsjoner» og oppfordrer vaksineskeptiske rumenere til å ta vaksinen.

Han holdt tirsdag en pressekonferanse der han sa at mangelen på konkrete tiltak fra myndighetene er alarmerende, og at han har bedt om et møte onsdag for å innføre tydelige tiltak.

– 574 romanske hjerter sluttet å slå fordi de tapte kampen mot dette dødelige viruset. Folk som for bare noen uker siden nøt livet, hadde drømmer og planer for framtiden. Nå etterlater de tårer og fortvilelse hos dem som sørger over dem, sa han.

WHO sa tirsdag at de skal bistå Romania blant annet med å fordele 34.000 hurtigtester og 200 oksygenmasker for å behandle coronapasienter.

Hittil i pandemien er det registrert 1,4 millioner coronatilfeller og 42.616 dødsfall blant coronasmittede i Romania.