Dragkampen mellom EU og Polen nådde EU-parlamentet tirsdag, der Morawiecki møtte opp for å forsvare standpunktet om å sette landets lover over EUs.

Von Der Leyen tok ordet før Morawiecki fikk slippe til på podiet. Hun varslet at kommisjonen «vil handle» for å stramme inn overfor Polen.

– Vi kan ikke og vil ikke tillate at våre felles verdier utsettes for risiko, sa hun og listet opp hvilke juridiske, økonomiske og politiske muligheter som nå vurderes.

Blant annet nevnte hun muligheten for å benytte artikkel 7 i EU-traktaten, som sier at et land kan fratas rettigheter i unionen dersom de bryter med unionens grunnleggende verdier.

– Artikkel 7 er et kraftfullt redskap. Vi må komme tilbake til dette, skrev Von der Leyen på Twitter etterpå.

– Utpressing

Morawiecki slo resolutt tilbake i sin tale.

– Det er uakseptabelt å snakke om økonomiske straffetiltak. Jeg vil ikke godta at EU-politikere driver utpressing mot Polen, sa han.

Bakgrunnen for striden er en avgjørelse i den polske grunnlovsdomstolen tidligere i høst der det ble fastslått at noen av EUs lover er i strid med landets grunnlov.

Dette vedtaket anses i EU-kretser som et mulig første steg i retning av at Polen forlater EU.

Men Polen har på ingen måte til hensikt å tre ut av EU og nekter å la seg presse, understreket Morawiecki i sin tale. Den steile holdningen bar vitne om at striden mellom EU og Polen er like betent som noensinne, skriver TT.

– Polens innbyggere er ikke blinde og døve. Vi kan ikke og kommer ikke til å holde oss tause, sa statsministeren.

– Dypt bekymret

Det har kommet krav om at EU må holde tilbake EU-midler fra Polen hvis landet ikke endrer innstilling. Von der Leyen nøyde seg med å liste opp hvilke virkemidler som vurderes, men gikk ikke nærmere inn på hva EU-kommisjonen akter å gjøre.

– Jeg kan si at jeg er dypt bekymret. Denne kjennelsen undergraver beskyttelsen av rettsvesenets uavhengighet. Uten uavhengige domstoler får mennesker mindre beskyttelse, og dermed er rettighetene deres i fare, framholdt hun.

Polen motsetter seg denne beskrivelsen. Ifølge Morawiecki handler vedtaket bare om å klarlegge hvem som har ansvar for hva, og at det ikke kan være opp til EUs domstol å bestemme hva EU har rett til å gjøre.

– EU er ikke en stat. Det er medlemsstatene som avgjør hvilke kompetanse som skal delegeres. Vi har delegert mye til EU, men ikke alt, sa Morawiecki.

Opposisjonen reagerte

Statsministeren advarte mot en «krypende revolusjon» innen EUs institusjoner, som han anklager for å ønske seg en sentralstat som kan tvinge «provinsen» til å gjøre som de vil.

Han ga samtidig uttrykk for håp om fortsatt dialog og foreslo at det kan etableres et kammer i EU-domstolen med representanter for landenes konstitusjonelle domstoler.

Debatten i EU-parlamentet var hard i tonen. Den polske regjeringens synspunkt om at EU smugsentraliseres, deles først og fremst av ytre høyrepartier og regjeringens egne støttepartier, som anser at kommisjonen har en politisk agenda.

– Dere vil ha tilbake marionettene deres som går med på alt dere sier. Men mitt land er uavhengig, og bare polakker kan bestemme hvem som styrer, sier Patryk Jaki, som tilhører ytre høyrepartiet SP.

Det utløste et hissig svar fra den polske opposisjonen:

– Dette handler bare om at dere skal kunne true og erstatte alle uavhengige dommere med deres egne lakeier, sa tidligere utenriksminister Radek Sikorski fra det konservative PO.

Vurderer å holde igjen penger

I Luxembourg er EU-ministrene klare til å forberede ukens toppmøte, der spørsmålet om hva man skal gjøre med Polen, blir et sentralt tema.

– Det er en sak for alle EU-land at vi har uavhengige domstoler i alle 27 medlemsland. Det er helt nødvendig for at vårt indre marked skal fungere, og for at vi skal ha den tilliten som kreves, sier EU-minister Hans Dahlgren til Sveriges Radio Ekot-korrespondent. Han er spent på hva EU-kommisjonen har tenkt å gjøre.

– Det er forskjellige virkemidler som har blitt brukt før, og vi vil snart ha et nytt instrument som handler om å holde tilbake penger fra land som ikke fullt ut respekterer rettsstatsprinsippene, sier Dahlgren.