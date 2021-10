Moderaterna i Sverige vil endre alkoholloven og åpne for take away-vin

Forslaget fra partiledelsen skal diskuteres i partiet denne uken, melder Sveriges Radio.

Partiledelsen foreslår å fjerne kravet om at restauranter må selge mat for å få skjenke alkohol, og åpner også for at man kjøpe med seg alkohol til maten når man bestiller take away.

– Disse forandringene gjør at det blir enklere å bestille hjemlevering og faktisk få hele opplevelsen med seg, også en flaske vin, sier M-politiker Oliver Rosengren.

I tillegg vil partiet åpne for at flere får selge alkohol, for eksempel at en frisørsalong som skal gjøre en brudeoppsetning kan tilby et glass vin til kunden.

Sosialminister Lena Hallengren fra Socialdemokraterna er skeptisk og sier at en liberalisering av alkoholloven vil føre til mer misbruk og vold i hjemmet.