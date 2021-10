Den nye nedstengningen må godkjennes av nasjonalforsamlingen onsdag. Statsminister Krisjanis Karins opplyser at nedstengning vil vare fra torsdag og fram til 15. november.

Det innebærer stenging av alle butikker utenom dem som selger essensielle varer og utstrakt bruk av hjemmeskole. Det vil bli innført et delvis portforbud fra klokken 20 til 5 på morgenen.

Smitteøkningen har skjedd til tross for at det allerede er coronarestriksjoner i landet. Mandag lå smittetrykket på rundt 1.300 smittede per 100.000 innbyggere.

Kun like under halvparten av landets voksne befolkning er fullvaksinert mot coronaviruset.