FN-sjefen dypt bekymret etter meldinger om luftangrep i boligområder i Tigray

Statlige etiopiske medier har bekreftet luftangrep mot Mekele, noe som viser at meldingene i det siste om at krigen mellom Etiopia og Tigray-regionen er i ferd med å blusse opp igjen.

En talsperson for FNs generalsekretær António Guterres sier at det er urovekkende meldinger om et angrep i boligområdene i Tigray.

– Generalsekretæren er dypt bekymret over eskaleringen av konflikten nord i Etiopia. Han ber alle parter unngå å ramme sivile eller sivil infrastruktur. Han gjentar sin oppfordring om at krigshandlingene må ta slutt, sier talspersonen.

FN påpeker igjen at det er vanskelig å nå inn med nødhjelp til regionen, der det er anslått at 400.000 risikerer sultlignende forhold. Det er også vanskelig å nå inn i naboregionene Amhara og Afar.

Krigen i Etiopia startet i november i fjor, da fredsprisvinner og statsminister Abiy Ahmed gikk til krig mot regionen, som ble inntatt av regjeringsstyrker, som senere trakk seg ut.