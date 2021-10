– I dag kan mange barn bli så påvirket at de uten å ane det tar en giftsprøyte mot covid-19, skriver Richtoff i en lokal Facebook-gruppe.

Han sier selv at han spisser til formuleringen for å få fram poenget, men hevder uten dokumentasjon at «kjente leger, virologer og immunologer» er kritiske til å gi vaksinen til barn.

Sverigedemokraternas gruppeleder i riksdagen, Mattias Bäckström Johansson, sier til Dagens Nyheter at Richtoffs ordvalg er «polariserende, unødvendig og dumt», og at partiet står bak Folkhälsomyndighetens anbefalinger og retningslinjer.