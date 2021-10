Tsjekkias president alvorlig syk

Presidenten i Senatet, Milos Vystrcil, har mottatt et brev fra direktøren på militærsykehuset i Praha, der Zeman er innlagt, om at Zeman er for syk til å arbeide, og at prognosen er svært usikker.

Zeman ble innlagt dagen etter valget 10. oktober, og hans kone sier han trenger tid til å bli bedre. Den 77 år gamle presidenten er storrøyker og glad i en drink, lider av diabetes og har problemer med å gå.

Som president spiller han en viktig rolle i utnevnelsen av ny regjering, trass i at rollen er mest seremoniell. Om han ikke er i stand til å utføre sine plikter, skal presidentene i nasjonalforsamlingens to kamre overta hans rolle og utnevne ny statsminister.

En liberalkonservativ koalisjon ved navn Sammen fikk 27.8 prosent av stemmene ved valget, marginalt mer enn statsminister Andrej Babis' parti ANO; som fikk 27,1 prosent. En venstrekoalisjon kom på tredje plass med 15,6 prosent.

De to opposisjonskoalisjonene har 108 av nasjonalforsamlingens 200 mandater og sier de vil gå sammen om en ny regjering.

Babis har sagt at han er klar til å gå i opposisjon, trass i Zemans tilbud om å utnevne ham til ny statsminister.