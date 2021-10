Financial Times meldte lørdag at Kina i august hadde skutt opp et missil som kunne utstyres med et kjernefysisk stridshode. Missilet skal ha sirklet rundt jorda før det landet ikke langt fra målområdet.

Kilder sa til avisa at missilet ble brakt opp i bane av en rakett av typen «Den lange marsjen» og at hele hendelsen var holdt hemmelig.

Kina framholdt mandag at meldingen var ukorrekt og at det var snakk om en test av et romfartøy som skal ha gjenbruk og dermed redusere kostnadene ved oppskytinger.

En talsmann for utenriksdepartementet sa at meldingen om et missil var feilaktig og at det var en oppskyting som kan bidra til en enklere og billigere måte for mennesker å bruke rommet på til fredelig formål.

Kina, USA og Russland – og minst fem andre land – forsker på bruk av hypersonisk teknologi. Hypersoniske missiler kan få opp en fart på fem ganger lydens hastighet og kan utrustes med atomstridshoder.

Mens ballistiske raketter har en høy, buet trasé ut i verdensrommet, følger hypersoniske missiler en lavere bane i atmosfæren og kan nå mål mye raskere.

Oppslaget i Financial Times om den angivelige kinesiske framgangen på dette feltet skal ifølge avisen ha overrasket amerikanske etterretningstjenester.