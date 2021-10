25 år gamle Ahmaud Arbery ble skutt og drept da han var ute og jogget i et nabolag ved Brunswick i Georgia søndag 23. februar 2020.

En tidligere politimann er blant de tre tiltalte som nå stilles for retten. To av mennene er far og sønn, henholdsvis i 60- og 30-årene.

Mandag startet starter arbeidet med å velge jurymedlemmer.

Saken fikk stor oppmerksomhet i USA etter at en mobilvideo som viste drapet og som ble filmet av en av de tre siktede, gikk viralt på internett. Først to dager etter at videoen dukket opp, ble de nå siktede mennene pågrepet av politiet. Det var rundt tre måneder etter selve hendelsen.

Trodde han var innbruddstyv

Forsvareren til mannen som skjøt Arbery, har hevdet at de tre tiltalte begynte å følge etter ham på grunn av bekymringer rundt tidligere kriminalitet i nabolaget. De tiltalte sier de trodde Arbery var en innbruddstyv og sier de handlet i selvforsvar.

En av dem fortalte politiet tidligere at han «ikke visste om Arbery hadde stjålet noe eller ei», men at han «hadde en magefølelse» som tilsa at han sto bak tidligere innbrudd i nabolaget.

Sivil anholdelse

De tre skal ha fulgt etter Arbery i bil og sperret ham inne før skuddene ble avfyrt. Arbery skal flere ganger ha forsøkt å komme seg unna og løp ned i en grøft i et forsøk på å unnslippe.

Etter å ha sperret Arbery inne, gikk en av dem ut av bilen og konfronterte Arbery og forsøkte ifølge sin forsvarer å gjøre en sivil anholdelse, som på det tidspunktet var lov i Georgia.

Forsvareren hevder videre at tiltalte skjøt Arbery i selvforsvar, fordi Arbery ikke la seg ned på bakken, slik han beordret ham til.

En nøye gjennomgang av videoen fra hendelsen viser at det første skuddet ble løsnet mot brystkassen, før et andre skudd ble løsnet mot hånden, og et tredje igjen traff ham i brystet, før han kollapset, ifølge etterforskere.

Ubevæpnet

Aktor vil blant annet argumentere i retten med at Arbery var ubevæpnet, og at ingenting knytter ham til en serie innbrudd som fant sted i nabolaget der han jogget.

Advokat Ben Crump, som har representert en rekke afroamerikanske familier i høyprofilerte politivoldssaker, sier han håper retten vil «se gjennom denne taktikken og gi Ahmaud og hans familie rettferdighet».

Juryutvelgelsen ventes å vare i flere dager, kanskje flere uker. Hundrevis av mennesker er bedt om å melde seg til juryen mandag i Georgia.

Det vil trolig bli en lang og arbeidskrevende prosess å finne nøytrale jurymedlemmer, ettersom saken fikk såpass stor mediedekning og førte til en storm i sosiale medier.

Potensielle jurymedlemmer blir spurt om de har lagt ut kommentarer på nettet i forbindelse med drapet på Arbery, om de noen gang besøkte åstedet for skytingen eller har gjort noen research av saken på egen hånd.

Sterke reaksjoner

Saken fikk stor oppmerksomhet under Black Lives Matter-protestene i USA. Arbery ble, sammen med George Floyd, viktige symboler for bevegelsen.

I ettertid har Georgia vedtatt en lov som skjerper straffene for forbrytelser utført på grunn av hat mot offerets rase, kjønn, seksuelle legning og lignende. De var lenge én av bare fire amerikanske stater uten noen lov for hatforbrytelser.

De tre mennene er også tiltalt for hatkriminalitet. Denne rettssaken finner først sted i februar neste år.

– En svart mann bør kunne ta seg en joggetur uten å måtte frykte for livet sitt, tvitret president Joe Biden på ettårsdagen for drapet på Arbery.

Thea Brooks, Arberys tante, sier at han var utsatt for en «moderne lynsjing». mennesker og barn.

Oppgjør med systemet

For mange handler det ikke bare om at de tre tiltalte blir stilt for retten og eventuelt dømt, men at et rettssystem som tillot dem å gå fritt flere uker etter drapet, også blir stilt til ansvar.

– Hendelsen har rystet det svarte samfunnet fra å stole på rettssystemet, sa pastor John Perry i hjembyen til Arbery.

Arberys død førte til den store diskusjonen om rasediskriminering i det kriminelle rettssystemet i USA.

Da politiet ankom stedet der Arbery var blitt skutt i februar i fjor, så de ham ligge i en blodpøl. Våpenet, han som skjøt, og vitner var på stedet, samt en 30-sekunders lang video av hendelsen. Likevel ble de tiltalte løslatt samme dag.

Arberys far sier han ber om et upartisk jurypanel og en rettferdig rettssak, og at svarte ofre for kriminalitet altfor ofte har blitt nektet rettferdighet.

– Dette er 2021, det er tid for en forandring, sa faren Marcus Arbery Sr. i et intervju.