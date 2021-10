En talsperson for ambassadøren har ikke sagt noe hva som er grunnen til at hviterussiske myndigheter krevde at Nicolas de Lacoste måtte forlate landet.

Ifølge hviterussiske medier handler hjemreisen om at ambassadør Lacoste aldri møtte president Aleksandr Lukasjenko for å overlevere sine akkreditiver.

Frankrike har som andre EU-land ikke anerkjent fjorårets valgresultat, der Lukasjenko hevdet å ha vunnet en sjette presidentperiode. Valget førte til massive protester i landet.

– Det hviterussiske utenriksdepartementet krevde at Lacoste forlot landet før 18. oktober. Han sa farvel til personalet på ambassaden og spilte inn en videomelding til det hviterussiske folket, som vil vises mandag morgen på ambassadens nettsted, sier en talsperson for ambassaden til AFP.