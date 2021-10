Avisa skriver med grunnlag i en rekke kilder at Kina i august skjøt opp et missil med kapasitet til å føre et kjernefysisk stridshode. Missilet gikk rundt hele kloden i lav høyde før det gikk inn mot målet sitt, som det bommet på med rundt 30 kilometer.

Kildene forteller til avisa at missilet ble skutt opp med en Long March-rakett. Vanligvis blir slike oppskytinger kunngjort, men i dette tilfellet var det ingen kunngjøring.

Foruten Kina jobber både USA, Russland og minst fem andre land med å utvikle hypersonisk teknologi.

Hypersoniske missiler kan som ballistiske missiler bære kjernefysiske våpen og bevege seg i fem ganger lydens hastighet.

Men i motsetning til ballistiske missiler som går i en høy bue opp i verdensrommet, kan hypersoniske missiler fly lavt i atmosfæren og dermed nå målet sitt raskere. De er dessuten manøvrerbare, noe som gjør dem vanskeligere å spore.

Mens land som USA har utviklet systemer for å forsvare seg mot krysserraketter og ballistiske missiler, er det fortsatt ikke utviklet metoder for å spore og forsvare seg mot hypersoniske missiler.

Det er kommet overraskende på USA at Kina er kommet så langt i utviklingen av hypersonisk teknologi. Kina mener den er nødvendig for å forsvare seg mot amerikanske hypersoniske framskritt.

Den kinesiske testen har funnet sted på et tidspunkt da spenningen mellom USA og Kina er høy, blant annet i forbindelse med at Kina har trappet opp den militære aktiviteten ved Taiwan.