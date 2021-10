Venezuela avbryter forhandlinger etter at utsending er utlevert til USA

Jorge Rodriguez, som har ledet regjeringens delegasjon til samtalene i Mexico, sa lørdag at de avlyser reisen til neste forhandlingsrunde i Mexico søndag.

Men han sa ikke at Venezuela trekker seg helt fra forhandlingene, som Norge er tilrettelegger for.

Han kom med kunngjøringen noen få timer etter at forretningsmannen Alex Saab ble satt på et fly til Miami, der han er etterlyst for hvitvasking av penger. Han framstilles for fengsling mandag.

Saab ble hentet med et chartret amerikansk fly fra Kapp Verde, der han ble pågrepet for 16 måneder siden mens han var på vei til Iran på det som Venezuela kalte et humanitært diplomatisk oppdrag.

Søkkrik

Saab, som er både colombiansk og venezuelansk statsborger, er anklaget for å ha tjent seg søkkrik på oppdrag for regjeringen til Maduro.

USA har lenge ønsket å få tak i ham fordi de mener at Maduro og hans medarbeidere, inkludert Saab, har skummet fløten av statlige kontrakter for mat og boligprosjekter mens befolkningen i det oljerike landet er blitt stadig fattigere.

USA tror Saab kan bidra til å oppklare hvordan Venezuela har kunnet selge gull og skipslaster med olje i strid med amerikanske sanksjoner, og hvordan Maduro og hans familie kunne berike seg.

Påtalemyndigheten i Miami mener at Saab kan bli det viktigste vitner hittil om omfattende korrupsjon i Venezuela.

Diplomatisk immunitet

Venezuela mener at pågripelsen av Saab på Kapp Verde var ulovlig fordi han var diplomatisk utsending med diplomatpass og derfor skulle ha immunitet. De kaller pågripelsen en kidnapping.

Det var ikke nok til å overbevise retten på Kapp Verde, som i forrige måned godtok USAs begjæring om utlevering og dermed gjorde slutt på Saabs lange kamp mot utlevering.

I Venezuela er kampen for å få Saab løslatt blitt en stor sak, med plakater av ham overalt.

Kort etter at Saab ble satt på flyet, ble seks amerikanske oljeansatte som satt i husarrest i Venezuela, hentet av politiet og kjørt til ukjent sted.

Bedrageri og hvitvasking

Påtalemyndigheten i Miami har tatt ut tiltale mot Saab for hvitvasking i forbindelse med et bedrageri av 350 millioner dollar fra et offentlig og subsidiert boligprosjekt for lavinntektsgrupper i Venezuela.

Saab og hans forretningspartner Alvaro Pulido er anklaget for å ha overført pengene til bankkonti i USA og andre land, og de risikerer 20 års fengsel om de blir kjent skyldig.

USA mener også at de to brukte et nettverk av skallfirmaer over hele kloden, blant annet i Emiratene og Panama, for å skjule ulovlige inntekter fra oppblåste matvarekontrakter de fikk gjennom bestikkelser av de tre voksne barna til Maduros kone Cilia Flores.

Sønnene granskes

De tre barna granskes også av amerikanske myndigheter for å ha vært del av et opplegg for å svindle til seg 1,2 milliarder dollar fra Venezuelas statlige oljeselskap.

Tidligere president Donald Trump prioriterte utleveringen av Saab høyt og sendte på ett tidspunkt et marinefartøy til Kapp Verde for å holde øye med ham.

Men Biden-administrasjonen har nedtonet saken. De sier at han kan forsvare seg selv i retten i Miami, og at saken ikke bør ramme forhandlingene i Mexico.