Ifølge det amerikanske justisdepartementet var David Staveley (54) fra Massachusetts i USA den første i landet som forsøkte å svindle til seg penger fra Cares Act Paycheck Protection Program, et program som ble opprettet for å hjelpe mindre bedrifter som ble knust av pandemien.

Staveley og hans allierte, David Butziger (53), la inn flere søknader om støtte for restauranter som ikke var i drift, og som de ikke hadde noen tilknytning til. Totalt skal de ha bedt om nærmere 550.000 dollar. Dette tilsvarer over 4,5 millioner norske kroner.

I rettsdokumentene kommer det frem at Staveley og Butziger aldri fikk utbetalt pengene, men «det er ingen tvil om Staveleys intensjoner. I starten av pandemien var planen hans å utnytte den nasjonale krisen til sin egen fordel», står det.

Forfalsket selvmord

Staveley innrømmet svindelforsøkene i mai 2020. I vente av dommen ble han sendt hjem med fotlenke, men tre uker senere var han sporløst forsvunnet. Bak seg hadde han etterlatt flere selvmordsbrev, blant annet til sin 81 år gamle mor.

Etter at Staveleys bil ble funnet forlatt ved sjøen i delstaten Massachusetts, ble det igangsatt en redningsaksjon. Den antatte omkomne mannen ble ikke funnet. Ifølge Independent klippet svindleren fotlenken sin, la igjen selvmordsbrev, og forlot bilen sin ved sjøen. Der la han også igjen lommeboken sin.

Flere av Staveleys familiemedlemmer skal ha trodd at han faktisk hadde tatt selvmord, mens noen mistenksomt fortalte politiet at de trodde dette kanskje kunne være enda et forsøk på å lure seg unna.

I en måned fartet Staveley rundt i flere forskjellige stater med falske identiteter og stjålne bilskilt.

Forsøkte å bortforklare seg

I juli 2020, etter et landsomfattende søk utført av US Marshals Service, ble Staveley pågrepet i Alpharetta, Georgia.

Nå er svindleren dømt til 56 måneder, altså fire år og åtte måneder, i fengsel. David Butziger skal møte i retten 1. november.

I retten skal aktor ha sagt at Staveley prøvde å bortforklare hans avgjørelse om å forfalske selvmordet ved å legge skylden på Butziger, skriver New York Times.

– Staveley virker enkelt og greit ikke kapabel til å ta fullt ansvar for sine egne handlinger i livet. Ingen tvang ham til å svindle myndighetene midt i en nasjonal krise. Ingen tvang ham til å forfalske sitt eget selvmord og rømme, sier aktor ifølge avisen.

Etter at Staveley og Butziger forsøkte å svindle Cares act, skal de ha satt i gang en svindelbølge. Ifølge New York Times anslås det at 76 av de 800 milliarder dollarene som er delt ut fra støtteprogrammet, kan ha blitt gitt ut til svindlere.