To selvmordsbombere fra Den islamske staten i Khorasan-provinsen (IS-K) sto bak angrepet mot den sjiamuslimske moskeen, heter det i en kunngjøring lagt ut i gruppas Telegram-kanal.

IS-K er betegnelsen IS i Afghanistan benytter om seg selv, med henvisning til den historiske Khorasan-provinsen som dekket mye av Afghanistan, Iran og Sentral-Asia i middelalderen.

Vakter skutt

Tre sikkerhetsvakter ved moskeen ble skutt da de forsøkte å stanse de to selvmordsbomberne fra å ta seg inn i moskeen.

En av angriperne lyktes med å ta seg inn i bønnerommet, der han utløste en sprengladning. Den andre utløste sprengladningen i en folkemengde utenfor.

Fire store angrep

Fredagens moské-angrep var det fjerde store IS-angrepet siden Taliban kom til makten 1. august. For én uke siden gjennomførte IS et tilsvarende angrep mot en sjiamuslimsk moské i Kunduz-provinsen der rundt 60 mennesker ble drept.

IS består i likhet med Taliban av sunnimuslimer, men de to gruppene er bitre fiender og kjemper mot hverandre.

Sjiamuslimer utgjør rundt 10 prosent av Afghanistans befolkning, og mange av dem tilhører landets hazara-minoritet.