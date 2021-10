Jordskjelv på Bali

Jordskjelvet ble målt til 4,8 og hadde sitt senter 10 kilometer under bakken, rett nordøst for landsbyen Banjar Wanasari.

To mennesker omkom da huset deres ble rammet av et jordskred i Bangli-området under skjelvet, mens én person omkom i landsbyen Karangasem, opplyser en talsmann for krisemyndighetene i landet.

– Folk løp i panikk ut av husene sine da jordskjelvet rammet, sier talsmannen Abdul Muhari.

I januar omkom over 100 mennesker og tusenvis mistet hjemmene sine da et jordskjelv mål til 6,2 rammet øya Sulawesi.