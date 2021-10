Jill Biden driver valgkamp i Virginia

Jil Biden, som fortsatt arbeider som lærer i Virginia, var til stede på et folkemøte i Richmond til støtte for den demokratiske kandidaten Terry McAuliffe.

McAuliffe har fått uventet sterk motstand fra republikaneren Glenn Youngkin i en stat som Biden vant komfortabelt med 10 prosentpoeng mer enn Donald Trump.

Det er normalt at flertallspartiet går på noen tap i presidentens første periode, men et nederlag for McAuliffe nå ville sende sjokkbølger gjennom partiet.

Tidligere på dagen var Biden i New Jersey for å støtte guvernør Phil Murphy, som ventes å bli gjenvalgt.