USA tilbyr erstatning til familien til drepte i Afghanistan-angrep

Pentagon sier at de også tilbyr seg å forsøke å hente til USA enhver slektning av familien som måtte ønske å forlate et Taliban-styrt Afghanistan.

Tilbudet ble satt fram i et møte med presidenten for bistandsorganisasjonen Nutrition and Education International, Steven Kwon.

Ezmarai Ahmadi, som amerikansk etterretning feilaktig identifiserte som IS-kriger under den kaotiske tilbaketrekningen i slutten av august, jobbet i mange år for organisasjonen.

USA sporet Ahmadis hvite Toyota i åtte timer før de angrep den med et missil. Sju barn og tre voksne, inkludert Ahmadi, ble drept.

USA sa at bilen var blitt sett på et sted i Kabul der de trodde at IS forberedte et nytt angrep, tre dager etter et selvmordsangrep ved porten til flyplassen som kostet mange mennesker livet, inkludert 13 amerikanske soldater.

Men i forrige måned innrømmet USA at droneangrepet var en feil, og forsvarsminister Lloyd Austin ba om unnskyldning.