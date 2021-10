Ruth Hamilton hadde sovet i flere timer da hun plutselig våknet av sin bjeffende hund. Dette ga henne et lite sekund til å våkne, før en meteor kom flyvende inn på soverommet gjennom taket.

I et intervju med The Canadian Press forteller Hamilton at hun opplevde det hele som en eksplosjon, da det sprutet takrester i ansiktet hennes.

– Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv, sier hun.

Landet på puten

Forfjamset og i sjokk ringte Hamilton nødtelefonen. Under samtalen oppdaget hun at meteoren, som var på størrelse med en melon, hadde revet opp taket og landet på puten hennes, kun millimetere fra hvor hun hadde ligget noen få øyeblikk tidligere.

– Jeg skalv som et aspeløv. Du ligger og sover, og tror du er trygg i senga, så kan du tydeligvis bli truffet av en meteor.

Da politiet kom til stedet trodde politimannen først at dette var en konsekvens av en sprengning på en byggeplass i nærheten, skriver det kanadiske kringkastingsselskapet CBC.

Forskere bekrefter: Fra verdensrommet

Meteoren fløy gjennom taket og ned i senga til Hamilton. Foto: Ruth Hamilton

Byggeplassen ble kontaktet, men de hadde ikke utført noe sprengningsarbeid. De hadde derimot sett en stor eksplosjon på himmelen. Det var da puslebrikkene begynte å falle på plass.

Hamilton rapporterte om funnet sitt til eksperter ved Western University i London, Ontario. Her fikk hun bekreftet at hun faktisk hadde funnet en stein fra verdensrommet på puten sin.

Nå planlegger hun å sende dem steinen, med et håp om at de kan identifisere hva slags type meteoritt det dreier seg om.

Selv tror hun steinen har falt fra solsystemets asteroidebelte.