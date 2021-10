I juli ble kenyanske Masten Wanjala (20) arrestert for drapene på mer enn ti barn over en periode på fem år.

Wanjala har tilstått at han dopet ned barna for så å drepe dem, og i noen tilfeller skal han ha drukket blodet deres. Flere av de drepte barna har blitt funnet, etter at seriemorderen har vist politiet hvor de ligger begravd.

Rømte fra fengsel

Onsdag skulle morderen møte i retten i Kenyas hovedstad, Nairobi, men da politiet på Jogoo Road politistasjon telte opp de innsatte onsdag morgen, hadde 20-åringen forsvunnet, melder BBC.

Tre politibetjenter ved politistasjonen, som alle var på vakt da Wanjala forsvant, har blitt siktet for å ha hjulpet den mistenkte med å rømme.

20-åringen ble ansett som ekstremt farlig, og en stor leteaksjon ble igangsatt.

Funnet og drept av naboer

Wanjala var på frifot i nærmere to døgn, før reisen hans tok slutt.

Ifølge BBC rømte Wanjala hjem til foreldrene, som tidligere har avvist sønnen, i byen Bungoma.

Flere naboer skal ha lagt merke til at den uvelkomne gjesten plutselig var på besøk i hjembyen igjen, noe de ikke ville ha noe av.

For å lure seg unna naboene flyttet Wanjala til et nærliggende hus, men til ingen nytte. Barnemorderen ble kvalt i hjel av de rasende naboene før politiet ble varslet.

– Vi er ikke sikre på hvordan han greide å reise hele veien fra Nairobi til barndomshjemmet sitt. Det var de nysgjerrige landsbybeboerne som først identifiserte ham og drepte ham før politiet ble informert, sier politisjefen i Bungoma, Musyoki Mutungi.

Det er 391 kilometer mellom Nairobi og Bungoma.

Poserte som fotballtrener

Wanjalas forsvinning fra fengselet i Nairobi sjokkerte nasjonen, og nå ber flere av landets innbyggere om at Kenyas politisjef, Hillary Nzioki Mutyambai, fratrer sin stilling.

Seriemorderen lurte barn til å tro at han var en fotballtrener for å få dem med til tilbaketrukne områder, hvor han senere drepte dem.

I noen av tilfellene skal han ha tatt dem som gisler og krevd løsepenger, skriver BBC.