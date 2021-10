IEA: Verdens overgang til ren energi går for tregt

– Vi investerer ikke nok for å imøtekomme fremtidens energibehov, og usikkerheten skaper grobunn for en ustabil periode i tiden som kommer, sier Det internasjonale energibyråets (IEA) leder, Fatih Birol.

– De sosiale og økonomiske fordelene ved å få fortgang i overgangen til ren energi er store, og kostnadene ved å ikke foreta seg noe er enorme, sier Birol.

I den årlige rapporten som IEA la fram onsdag, anslår byrået at investeringer i prosjekter for ren energi og infrastruktur må mer enn tredobles over de neste ti årene for at verdenssamfunnets klimaløfter skal kunne nås.