100.000 dødsfall i året i USA knyttes til ftalater

Ftalater er en gruppe kjemikalier som brukes for å gjøre plast mykere, og de kan finnes i blant annet leketøy, klær, oppbevaringsbeholdere av plast, sminke og sjampo. I flere tiår har ftalater vært kjent for å kunne være hormonforstyrrende.

Giftstoffene kan tas opp av kroppen via slike produkter, og de knyttes til overvekt, diabetes og hjertesykdom, viser en studie fra New York University, publisert i tidsskriftet Environmental Pollution tirsdag.

Studien, utført av universitetets Grossman School of Medicine, har omfattet rundt 5.000 voksne i alderen 55 til 64 år. Studien viser at personer med høyere ftalatnivå i urinen, løper større risiko for å dø av hjertesykdommer.

– Våre funn viser at økt eksponering for ftalater knyttes til tidlig død, spesielt som følge av hjertesykdom, sier studiens hovedforfatter Leonardo Trasande.

Han advarer om at studien ikke slår fast noen direkte årsak- og effektforhold mellom ftalater og død, delvis fordi visse biologiske mekanismer i et slikt forhold er uklare.

Tidligere har andre studier knyttet ftalater til over 10.000 dødsfall i året i USA, og de har også knyttet ftalater til redusert testosteronnivå hos voksne menn.