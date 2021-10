FN fordømmer drap på asylsøkere i Libya

Minst seks asylsøkere ble drept og 24 ble såret da libyske sikkerhetsstyrker, som voktet interneringssenteret, åpnet ild, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Libyske myndigheter nekter for at det var medlemmer av sikkerhetsstyrkene som sto bak skytingen.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier at de er «ekstremt bekymret over de fortsatte lidelsene til migranter og asylsøkere i Libya».

Ifølge UNHCRs talskvinne Marta Hurtado har både statlige og ikke-statlige aktører stått bak en rekke angrep og overgrep mot asylsøkere og migranter den siste tiden.

– Serien med forferdelige hendelser de siste åtte dagene, er bare det siste eksempelet på den usikre og noen ganger dødelige situasjonen migranter og asylsøkere opplever i Libya, sier hun.

Hurtado slår fast at libyske myndigheter har plikt til å beskytte alle, også migranter og asylsøkere, og hun krever uavhengig gransking av voldsbruken de utsettes for.